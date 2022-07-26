國光生(4142)今年6月營收創歷史同期新高，目前大陸地區持續出貨，7月營收動能仍強，雖然將不如6月，但仍有機會再戰同期新高。8、9月為流感疫苗出貨高峰旺季，營運表現可望優於6月，整體來看，下半年營運將會比上半年來得更好，法人預期，今年度仍將持續獲利。

至於子公司安特羅(6564)研發的腸病毒疫苗，雖然預計10月左右可以拿到藥證，但今年來不及開賣，需等到明年度才會對營運有所貢獻。腸病毒疫苗的接種年齡為5歲以下的兒童，每人共會接種2劑，國光董事長詹啟賢預估，一年市場需求量約30萬劑，由於政策是否會納入補助範圍還不知道，預期將會以自費市場為主。

詹啟賢直言，台灣腸病毒疫苗市場並不大，將朝東南亞及大陸市場進軍，大陸地區目前有3種不同牌子的腸病毒疫苗，但市場仍呈現供不應求的情形，再加上團隊的腸病毒疫苗品質優良，競爭力可望勝出，等到拿到台灣藥證後，就會啟動大陸的臨床試驗，整體市場佈局可望明顯加速。

面對新冠疫情，詹啟賢說，現在重症的比例很低，未來也許新冠病毒會感冒化，公司的新冠疫苗仍會持續發展，先將符合國際標準的疫苗技術平台建立起來，沒必要時不會大量生產，誰都不能預知未來的事，若是再出現未知的冠狀病毒就能立即套用，快速的生產新疫苗，不用從頭再來研發。