八貫(1342)第二季營收6.2億元，為單季歷史次高，營業利益1.3億元、稅後淨利1.3億元與每股稅後盈餘1.85元，均創下歷史單季新高表現，年增率分別為34.5%、98.3%與121.0%；累計上半年EPS已達3.38元，超過去年全年3.92元的八成五，全年營運優於去年可期。

八貫第二季於新產品與新客戶訂單貢獻，逃生滑梯出貨量較去年同期成長，醫療產品訂單恢復至以往水平，以及戶外新客戶開始大量出貨，規模經濟效益，加上產品組合優化、漲價及台幣貶值，推升第二季毛利率28.2%，優於第一季的25.1%與去年同期相較更增加達6個百分點，亦推升營益率與稅後淨利率分別為20.2%與20.3%，相較去年同期與第一季，持續維持「三率三升」走勢。

八貫目前第三季產能維持滿載，在手訂單可預期出貨會高出於第二季，惟第四季因全球性通膨，消費型態之戶外產品訂單尚與客戶持續聯繫確認外，其航太救生、醫療以及防彈背心等訂單皆已明確，加上上半年獲利表現突出，預期全年營運優於去年可期。

展望後市，八貫為服務長單客戶與擴增市場版圖需求，亦進行產線與產能的規模升級，預計明年中自國外進口第三台淋膜機組可望進入量產，總計明年底將會有17台智能型高週波機台，總產能將拉高至50億元，中長期營運樂觀以待。