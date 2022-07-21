美國6月成屋銷售連五月下跌，降至兩年來最低水平。原因在於房貸利率迅速攀升，加上房價飆至歷史新高，導致民眾縮手購屋。

全美房地產經紀人協會（NAR）周三（20日）公布數據顯示，6月成屋銷售經季調後月減5.4％，換算成年率為512萬戶，來到2020年6月以來最低水平，且連五個月下滑。

此數據低於路透社訪調經濟學家後預估的538萬戶。若以地區來看，美國東北部成屋銷售持平，但中西部、西部與南部銷售成績下滑。