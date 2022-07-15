蘋果新機拉貨啟動，大立光(3008)7月及8月營收可望逐月走高，雖然多家外資在大立光法說會後出具最新報告看法分歧，隨著手機鏡頭升級逐漸加速，市場看好大立光明年營運，大立光今天盤中股價強勢走高，一度站回2000元關卡，創下今年3月23日以來新高。

大立光14日舉行法說會，大立光上半年合併營收為198.07億元，年減10%，受惠於新台幣貶值挹注，單季稅後盈餘為104.58億元，年增26%，每股盈餘為78.36元；其中第2季合併毛利率因VCM比重降低，回升至55.8%，季增2.44個百分點，單季稅後盈餘為49.45億元，季減10.28%，單季每股盈餘為37.06元。

儘管林恩平針對「目前庫存比較嚴重，而且看起來好像愈來愈嚴重」示警，不過受惠於客戶新機拉貨啟動，林恩平表示，目前稼動率跟去年同期差不多，開案有變多，難度較高的7P及8P產品在第3季及第4季多一點，但量多少要看賣得怎麼樣，7月看起來比6月好，8月理論上會比7月好。

在大立光法說會後，多家外資出具最新報告，其中美系外資鑑於大立光技術領先地位，維持大立光「買進」評等，目標價為2220元；日系外資則將大立光2022年到2024年每股盈餘下調3%到11%，以反映智慧型手機疲軟需求，但將大立光評等從「持有」升為「買進」，目標價從1800元上調至2200元；歐系外資維持大立光2023年到2024年每股盈餘不變，但上調2022年每股盈餘，維持「優於大盤表現」評等，目標價為2250元。