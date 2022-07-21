鴻海(2317)今（21）日應邀參與證交所「2022年科技大未來」主題式業績發表會，發言人巫俊毅會後受訪時表示，2022年第二季及上半年毛利率可望優於去年同期，並對下半年展望維持審慎樂觀，透露狀況跟過去幾年並無改變，但市場變數仍多，因此仍需持續觀察。

對於近期資本市場波動劇烈，巫俊毅指出，台灣企業基本上在全球所占地位都是關鍵且位居前幾名的產業，如此具關鍵、龐大影響力且重要的公司，相信台灣相關企業的股價、特別是相關科技產業，基本上應該都被低估。

巫俊毅認為，許多台灣器也有相當好的獲利及每股盈餘（EPS）表現，但股價均低於公司淨值以下，認為「這是極度的不合理」，呼籲台灣投資人及股東要珍惜這些難得的台灣企業，因為都是國際爭相邀請投資的對象，希望投資人能認識這些公司的實際價值。

對於下半年通膨、升息、經濟市況等看法，巫俊毅表示，通膨對集團主要影響有二部分，一是相關成本提升，可能略為影響毛利率，但鴻海透過持續擴大經濟規模，配合台幣貶值助攻下，整體預期第二季及上半年毛利率會優於去年同期。

其次，由於消費者可支配所得受通膨影響，對採購的物品會有取捨。巫俊毅指出，此因素對低階電子產品等非必需品影響較大，對中高階電子產品及奢侈品影響較小，目前狀況跟過去幾年沒有什麼改變，對下半年展望維持審慎樂觀，惟目前市場變數很多，仍需持續觀察。