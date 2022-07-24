民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲一事，引起全台各界民眾議論，而教育部日前表示，會研議碩士生不一定要寫論文，對此，有許多人認為，如此一來碩士學位恐將貶值。

民眾黨發言人楊寶楨日前前往台大周邊，針對台大生及寫過論文的民眾進行街訪，許多人談及林智堅論文爭議時，都表示民眾心裡會有一把尺，不管最後審定的結果為何，都已對台大校譽造成影響；還有學生忍不住說，「自己很辛苦寫論文，如果有人用一些投機取巧的方式的話，應該多少都會不太愉快」。

另外，行政院政務委員張景森日前提議碩士班不一定要寫論文，教育部事後稱會審慎研議，但在接受楊寶楨街訪時，大部分台大學生均認為還是有其必要性，因撰寫論文是研究生對邏輯思辯及整理學術成果很重要的一環，不應該被廢除；有學生甚至直言，「我覺得這樣做，很明顯的一個效果就是碩士學位會貶值」。

而針對論文到底有無抄襲，林智堅今（24）日召開記者會秀出證據進行說明，強調台大國發所的論文「我是原創，絕無抄襲」；至於中華大學的論文，以法律角度上來說，著作權並沒有問題，他並透露相關做法在學界中時有所聞。