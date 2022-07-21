IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)6月29日除息10元後雖一度填息達75％，但隨後受大盤拖累一路走跌貼息，5日下探234元的17月低點。南電股價13日起止跌回升，今（21）日開高勁揚7.13％至285.5元，截至午盤維持近5％漲勢，順利重返填息路。

南電2022年6月自結合併營收55.21億元，月增5.59％、年增達30.04％，帶動第二季合併營收151.85億元，季增4.29％、年增達21.63％，雙創歷史新高。累計上半年合併營收297.47億元、年增達27.45％，續創同期新高。

南電第二季營運雖受中國大陸封控干擾物流運輸影響，但在昆山廠完全恢復生產後迅速回升，表現優於外資預期。公司預期在產品組合可望優化下，仍努力朝毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利率「四率四升」方向努力，全年續拚達成「四率」逐季成長目標。

投顧法人預期，南電第二季ABF載板營收占比上看60％，BT載板及PCB則分別為29％、12％，雖因應營收預期調降3.7％而將獲利預期同步調降1.1％，但將毛利率預期調升至38.6％，看好每股盈餘估逾6.6元。

南電先前指出，ABF載板目前仍呈現供不應求狀態，交期亦與先前相同，尤其是大尺寸高層數產品。南電今年ABF載板產能已增加10％，全年ABF載板產能估增20％、明年達30％，加計昆山廠今年開出BT載板新產能20％，使集團整體產能估增15～18％。

展望第三季，投顧法人預期南電ABF載板稼動率將維持滿載，BT載板自85％回升至滿載、PCB自80％回升至85％，配合錦興廠ABF載板新產能逐步開出，看好第三季營收將季增達雙位數。不過，BT載板與PCB目前訂單雖未見調整，但售價可能承壓。

儘管南電整體BT訂單仍滿載，但在消費型電子需求疲弱下，投顧法人認為將對價格帶來壓力，考量下半年消費電子產品需求變數帶來的不確定性，將南電今年獲利預期調降6％，目標價自590元調降至390元，但仍維持「增加持股」評等。