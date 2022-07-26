IC載板廠景碩(3189)董事會通過2022年上半年財報，合併營收214.67億元、年增達34.58％，創同期新高。毛利率36.2％、營益率22.38％，分創近16年、近15年同期高點。歸屬母公司稅後淨利36.25億元、年增達2.26倍，每股盈餘（EPS）8.04元，雙創同期新高。

以此推算，景碩第二季合併營收114.53億元，季增14.37％、年增達31.27％，連5季創高。毛利率37.1％創近13年半高點，營益率再創23.83％新高。歸屬母公司稅後淨利20.95億元，季增達37.03％、年增達近1.46倍，每股盈餘4.65元，雙雙續創新高。

景碩受惠ABF載板新產能開出，BT載板出貨增加及隱形眼鏡子公司晶碩營收成長，帶動第二季營收成長優於預期，產品組合優化帶動毛利率及獲利提升，使第二季及上半年營收、獲利、每股盈餘齊創新高的「三高」佳績，上半年每股盈餘已逼近去年全年的8.56元。

展望後市，隨著時序步入美系客戶新品備貨旺季，ABF載板持續供不應求，平均售價（ASP）持續看漲，以及晶碩隱形眼鏡同步進入客戶備貨旺季，景碩下半年營運持續看俏，法人看好第三季營運可望續揚、再創新高，力拚下半年營運逐季創高。

因應ABF載板持續供不應求，景碩今年擴產計畫不變，預計本季完成擴產3～4成計畫、明年規畫再擴增4成。為因應擴充營運所需，董事會亦決議通過新增資本支出預算約65.43億元，使今年資本支出預算跳升至約184.72億元。