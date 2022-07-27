因為全球需求升溫以及泰銖幣值走貶，泰國6月出口年增約12%，並超過預估值8.5%。由於出口是泰國經濟成長主要動力之一，外界也期待泰國本季GDP表現。

5月出口成長10.5%的泰國，2022前半年出口平均年增12.7%，遠遠超過原先預測全年僅4%成長率。泰國政府表示全球對泰國食品有增無減，還有泰銖走貶也是出口量大增催化劑。

泰銖兌一美元匯價，27日在36.72與36.89之間游走，一度接近15年新低點。2022年迄今，泰銖匯價貶值約在1成。至於過去5年期間，泰銖兌美元最強曾來到30附近，最弱則是目前價位。

泰國政府指出，6月時，工業產品出貨年增6.7%，農業相關則大增24.5%，也是這次出口超乎預期的主要推手。其中，對美出口年增12.1%，東南亞增28.3%，不過對中國大陸卻減2.7%。

泰國6月出口雖表現不俗，但在進口大增24.5%下，還是產生15.3億美元貿易赤字。2022上半年，泰貿易逆差屬元月25.26億美元最大，順差則是3月14.59億美元最多。