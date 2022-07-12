台灣疫情趨穩，統一超(2912)及全家(5903)6月合併營收同步回升，其中統一超6月合併營收為239.5億元，月增0.75%，為歷年同月新高；全家便利商店6月合併營收為75.1億元，月增1.14%，為單月歷史第三高。

統一超6月合併營收為239.5億元，月增0.75%，年增17.86%，為歷年同月新高，統一超表示，台灣7-ELEVEN透過實體門市、線上通路(如i預購、i划算)整合運用，掌握換季需求，帶動鮮食、咖啡類別營收成長超過30%，加上OPEN POINT會員數逼近1,500萬且活躍度持續提升，帶動6月業績走高；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一精工、統一生活、樂清、統一百華等，表現卓越並貢獻營收成長。

統一超第2季合併營收為710.61億元，季增5.02%，為歷年同期新高，累計上半年合併營收為1387.97億元，年成長7.89%。

就各項業務來看，7-ELEVEN線上線下合力搶攻618年中購物節商機，門市預購則掌握夏季體感及外出旅遊商機，推出露營用品、涼夏家電等，推出知名人氣肖像商品持續熱銷，帶動相關業績成長超過1成；7-ELEVEN亦掌握換季食飲商機，帶動壽司、鮮食麵、沙拉等類別業績提升，6月自有鮮食品牌「星級饗宴」持續引領話題風潮，攜手國際五星飯店、米其林星級餐廳名廚推出西式和泰式口味的「星級超商料理」；適逢夏季水果盛產，亦強化蔬果飲食提案，積極拓展線上銷售管道，於「i預購」、「i划算」雙平台嚴選多種規格在地蔬果預購，整體鮮食類別成長超過3成。

受惠於店數增長、鮮食和飲料銷售暢旺、溫升帶動來客增長等因素，全家6月合併營收為75.1億元，月增1.14%，年增18.92%，累計前6月合併營收為431.87億元，年增4.46%。

展望7月，統一超表示，酷暑商機帶動消費需求，統一企業集團7-ELEVEN亞洲一萬店的「亞萬門市」將於台南正式開幕，更結合門市及關係企業推出各式優惠活動，並積極掌握暑期出遊、七夕、中元及中秋預購商機，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，成為生活型服務平台，滿足各式消費需求。

全家表示，國內疫情逐步趨緩、國旅補助啟動帶動出遊，且進入便利商店傳統旺季，將陸續推出各式夏季型新品與促銷活動，皆可望成為驅動營收的動能。