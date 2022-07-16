宏致(3605)前6月合併營收為55.38億元，年增9.08%，宏致集團與工研院攜手成立高速線研發生產基地，打造全台唯一高速線材研發製造據點，第3季電子產業傳統旺季蒙陰霾，宏致預估，第3季將與第2季持平，但全年可望優於去年。

全球正邁入聯網時代，宏致集團歷年自主研發銷售連接器、精密電子零組件與電子連接線組等，已廣泛應用於各式工業與消費性電子產品，穩站市場份額，展望5G應用、HPC(高效能運算)、網通、雲端、車電、工控產業飛速發展，宏致加快腳步佈局，繼台灣研發總部新建大樓在今年4月動土後，宏致再與工研院攜手成立高速線研發生產基地，並於15日在桃園中壢過嶺舉行高速線研發製造基地揭幕儀式。

宏致表示，此次為宏致集團與工研院材化所首次攜手合作，籌畫一年、耗資近新台幣3億元打造全台唯一高速線材研發製造據點，共同開發具高難度門檻的產品，提供客戶最完整的需求，期許未來大放異彩，技術深耕台灣，研發成果將迅速與國際大廠並駕齊驅，帶動台灣產業升級。

宏致前6月合併營收為55.38億元，年增9.08%；俄烏戰爭及通膨升息衝擊終端市場消費，NB等產業面臨高庫存調整壓力，下半年電子產業旺季蒙陰霾，宏致也謹慎看待第3季營運。

宏致表示，由於終端市場面臨不確定因素干擾，且客戶端庫存水位偏高，尤其是筆電，消費型機種需求明顯下滑，客戶以去化庫存為主，新機種亦遞延至第4季出貨，所幸網通、車用電子訂單穩定，預估第3季營運將與第2季持平；全年來看，業績仍可望優於去年。