常珵(8097)6月營收相較去年同期大幅度增長522.98%，法人看好，常珵成功打進墨西哥電信，且穩定出貨，未來單月營收均維持2億元水準，全年有機會挑戰賺1個股本，目前單能見度看到明年第1季。

常珵6月自結營收1.84億元，月減少17.82%，年成長522.98%；累計前6月營收為8.12億元，較去年同期成長573.61%。

常珵表示，6月營收較5月減少，主因為大中華區上海代工廠受疫情影響而減少部份產出，目前上海廠已回復正常生產，公司持續招募人才與擴張海外營業佈局，現有訂單穩定且客戶需求保持強勁，展望第三季，將持續保持樂觀態度，以面對市場需求與營運展望。常珵目前訂單能見度看到明年第1季，全年營運成長可期。

常珵客戶訂單相對穩定，法人樂觀看好，常珵打入墨西哥電信，有機會維持穩定出貨，預估未來單月營收均維持2億元左右水準，全年有機會挑戰賺1個股本。