廠務工程設備大廠帆宣(6196)配息4.5元，12日以102.5元除息後一度填息達88.89％，惟受大盤疲弱翻黑收跌1.95％，13日起跟隨大盤回升、重返填息路。今（15）日開高後震盪走揚2.86％至108元，歷時4天完成填息，早盤維持近2％漲幅。

帆宣去年底觸及195元新高後一路震盪走跌，14日盤中下探100.5元，為2021年6月初以來13月低點，今年以來跌幅逾48.4％、接近腰斬。三大法人近期仍偏空操作，本周迄今合計賣超411張，其中外資賣超238張、投信賣超207張，僅自營商買超34張。

帆宣2022年6月自結合併營收44.7億元，月增達23.92％、年增達62.89％，使第二季合併營收118.23億元，季增達22.3％、年增達47.6％，雙雙改寫歷史新高，表現優於預期。累計上半年合併營收214.91億元、年增達47.41％，續創同期新高。

投顧法人指出，由於晶圓代工大客戶訂單需求暢旺，帆宣目前在手訂單突破600億元、再創新高，預期半年內均可維持約600億元高檔，亦不排除再創高。隨著建廠進度進入認列高峰期，看好帆宣第三季營收可望再創高、第四季持穩高檔，下半年可望優於上半年。

展望後市，投顧法人認為，雖然半導體供應鏈面臨短期修正，但中長期結構性需求續強，產能供給仍吃緊。而晶圓代工龍頭持續加速擴產進度，今明2年資本支出均逾400億美元，可望同步帶旺帆宣營運動能，營運看旺到明年，維持「買進」評等、目標價160元。