半導體設備廠均華(6640)股東常會通過配息5元，今（21）日以每股88元參考價除息交易。均華股價6日下探77.1元的逾13月低點後震盪回升，今日開高2.16％後穩揚，最高上漲4.89％至92.3元，填息率達86％，早盤維持近3.5％漲勢，於填息路上穩健前行。

均華2022年6月自結合併營收1.76億元，月增達39.77％、年增達1.3倍，創同期新高、歷史第三高。第二季合併營收4.27億元，季增8.5％、年減7.78％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收8.22億元、年增達15.27％，續創同期新高。

均華營運除受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，並與母公司均豪攜手志聖合組G2C+聯盟，合力搶攻半導體一站式服務商機，隨著客戶採購效益顯現，同步挹注成長動能。首季歸屬母公司稅後淨利達0.79億元、每股盈餘達2.92元，雙創歷史新高。

展望後市，由於半導體產業持續暢旺、客戶需求維持強勁，均華在手訂單金額續創新高。公司除持續深耕高階封裝、先進封裝領域，並擴增micro LED等新應用，看好可望持續挹注業績成長，帶動2022年營運再創新高。