探針卡及LED設備廠旺矽(6223)受大盤疲弱拖累，股價1個月急跌達3成，7日下探近13月低點後止跌盤整。旺矽14日除息4元、以75.6元參考價除息交易，歷時3天便順利完成填息，今（20）日開高續揚3.9％至87.9元，回升至本月高點，早盤維持逾3.5％漲幅。

旺矽2022年6月自結合併營收6.29億元，月增2.18％、年增達15.5％，創同期新高、歷史第三高。使第二季合併營收18.83億元，季增9.52％、年增達19.49％，刷新歷史新高。累計上半年合併營收36.04億元、年增達20.11％，續創同期新高。

旺矽受惠併購效益、產品組合改善及新台幣貶值助攻，首季業內外皆美、營運淡季續強，歸屬母公司稅後淨利達3.06億元，季增達38.5％、年增達1.21倍，刷新歷史新高，每股盈餘（EPS）3.25元，亦創近11年半高點。

在訂單需求暢旺帶動下，旺矽第二季成長動能增溫，帶動營收改寫歷史新高。投顧法人看好第三季營收可望續揚創高，全年營收看增雙位數百分比。在本業穩健及LED、散熱、先進半導體測試業務毛利率改善下，預期全年毛利率將優於去年，進一步推升獲利成長。

展望後市，因應生活智慧化、無接觸化、汽車電動化、減碳需求帶動的功率半導體，以及元宇宙多重感官虛實融合、智慧人機互動等新興應用市場。

展望後市，歐美與亞洲鄰近國家加碼投注半導體生產與研究，全球對先進半導體製程產能增加，同步帶動更多高階測試需求。同時，生活智慧化、無接觸化、汽車電動化、減碳需求帶動功率半導體，以及元宇宙多重感官虛實融合、智慧人機互動等新興應用市場需求。

旺矽表示，將密切關注新興科技發展趨勢、訂定技術藍圖，將研發技術快速精確地導入新產品以擴展業務，並持續強化海外據點的支援能力，以期更快速精確的提供客戶完整的技術服務，在探針卡領域中獲得更多國際客戶認可，進而提升產品市占率。