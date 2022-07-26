中光電(5371)下午召開法說會，公布第二季財報，第二季合併營收125.71億元，主要受到大陸封控造成的缺料與運輸不順干擾，季減4％，年增8％；合併毛利率20.3％，比上季15.3％增加5個百分點，較去年同期18.4％增加1.9個百分點，主要因匯率及產品組合差異。合併營業淨利為6.85億元，季增111％、年增78％；合併稅後淨利8.41億元，季增71％，年增52％，歸屬母公司股東淨利為8.11億元，季增69％、年增48％，每股盈餘2.08元。

累計上半年合併營收257.09億元，在兩大產品線營收皆較去年增加，年增19％；合併毛利率較去年同期17.6％微幅增加至17.7％，合併營業利益為10.09億元，年增117％；歸屬母公司股東之淨利為12.9億元，年增38％，每股盈餘為3.3元。

受到淡季與客戶庫存調整等影響，節能產品第二季營收52.43億元，季減29％，年減10％；單季出貨量939.8萬片/台，季減37％，年減33％。上半節能產品合併營收126.74億元，年增16％，出貨量則約2,425萬片/台，年減9％，主要受惠於大尺寸TV/PID及NB機種出貨比重增加帶動ASP年增27％。

由於各產品線出貨皆大幅增加，影像產品第二季出貨量約40.9萬台，營收56.54億元，分別季增46％及36％，年增89％及82％。上半年出貨量69.1萬台，合併營收98.13億元，分別年增67％及63％，主要受惠於家用娛樂及智能微投影產品出貨持續成長，以及歐美陸續解封，類工程/高端工程等商用投影機需求增溫所帶動。