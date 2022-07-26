訊連(5203)今天召開法說會，公布第二季財報，單季營收4.42億元，年增4.9％，營業利益0.63億元，年減5.4％，稅後淨利1.01億元，年增70.9％，每股盈餘1.28元。累計上半年營收8.23億元，年增3.2％，營業利益0.82億元，年減9.9％，稅後淨利1.43億元，年增61.4％，每股盈餘1.83元。

董事長黃肇雄指出，第二季由於研發費用及推銷費用成長超過10％，對毛利產生影響，是本業獲利減少原因，但整體來看，成績還是達到預期的成果。第二季可說四喜臨門，第一，三大成長型產品線，第二季營收達到1038萬美元，正式突破千萬美元，年增22％，相較於3年前佔公司整體營收比重35％，第二季已經達到68.2％，代表轉型相當成功。

其次，第二季來自訂閱制的營收達725萬美元，年增25％。訂閱制營收主要來自PC/Mac電腦創意編輯軟體訂閱用戶，以及Mobile apps手機行動創作應用程式訂閱用戶，訂閱制營收占總營收達48％。

第三，新推出「基於模板的編輯服務」擁有上萬多款影片、海報、廣告模板以及5000多款片頭影片模板，模板數量每天也在增加中。黃肇雄認為，這項服務將大幅提高用戶黏著度，在不斷推出新的內容下，PC Create第二季營收724萬美元，年增40％，之後仍可望維持高成長。

第四，Mobile APP的營收年減8％，至250萬美元，因為手機有看到衰退，另外，訊連也開始降低在手機端的廣告費用。但也陸續新推出template-based video creation，提供1.6萬個可以免費使用的模板，未來期許還是能夠成長。

人臉辨識產品已經取得數個知名客戶合約，以及商業夥伴合作進展。其中，智慧製造部分，獲得豐田汽車導入、智慧金融導入美好金融證券商的線上交易，在VMS & SoC部分，則有Avigilon以及聯發科導入。

另外，人臉辨識也推出新的產品線及更多垂直領域解決方案，現在推出的是FaceMe Security、FaceMe Health、FaceMe FinTech。今年第二季新推出的是FaceMe TimeClock（智慧差勤）以及FaceMe Smart Retail（智慧零售解決方案）。預估人臉辨識下半年到明年應該可以看到更明顯的成果。