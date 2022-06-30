受到中國大陸抗疫封鎖，半導體產品還有其它零組件短缺衝擊，加上原物料以及油價又大漲下，日本5月工業生產月減率創兩年最大。外界擔憂，有可能會影響到日本整體經濟成長。

日本政府30日表示，當地5月份工業生產數據，經季節性因素調整後，較4月大減7.2%，因為汽車、電氣用品，還有通用機械設備等產量大幅下降所致。不僅大幅超過預期的僅減0.3%，也是繼2020年5月大降10.5%之後，單月減幅最大。

專家學者認為，這表示日本景氣復甦，可能沒什麼好期待的。現在工業生產大減，卻沒影響到企業庫存，數量看起來蠻穩定的，那是因為需求面疲弱所造成的。

拿全球銷售量最多的日本豐田汽車來說，5月一共生產近63.5萬輛，未達到目標值70萬輛。糟糕的是，這70萬輛已經是豐田在4月時，把原訂可生產75萬，後因上海疫情才又調降5萬。但豐田5月實際產量，連已調降生產預估後都無法達標。

反觀日本服務業，因為新冠疫情趨緩，需求正在慢慢反彈。不過，製造者卻煩惱缺少零組件，還有晶片不夠用。在工業生產減少下，日本政府同步下修未來幾個月預估數字，6月產量可望強彈12%，但7月估僅小增2.5%而已。