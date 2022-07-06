金管會公布國銀最新獲利狀況，在各類分行同步回溫帶動下，2022年5月稅前獲利331.8億元，月增達60.1億元或22.1％、年增達75.9億元或29.7％。累計前5月稅前獲利1502.9億元、年增46.6億元或3.2％，重返成長軌道，續創僅次於2019年的同期次高。

金管會統計，5月國際金融業務分行（OBU）稅前獲利83.4億元，月增達90.2％、年增0.2％，國內總分行220億元，月增6.1％、年增達48.4％，海外分行25.5億元，月增3.5％、年增達32.5％，僅中國大陸分行2.9億元，雖較4月虧損4.3億元轉盈、仍年減達44.5％。

累計國銀前5月稅前獲利中，海外分行達145.1億元、年增達28.7億元或24.6％，國內總分行1035.9億元、年增96.5億元或10.3％。OBU為312.2億元、年減72.2億元或18.8％，中國大陸分行9.7億元、年減6.4億元或39.8％，表現仍偏弱。

銀行局副局長林志吉表示，台灣央行3月啟動升息，加上國內整體放款規模續增，銀行利息淨收益增加帶動國內總分行前5月獲利成長、突破千億元。海外分行顯著成長，主因去年同期提列較高的備抵呆帳費用，使比較基期降低所致。

至於OBU及中國大陸分行前5月獲利衰退，林志吉指出，前者主要受到匯率及俄烏戰爭影響，部分銀行認列金融資產及負債評價利益減少所致。後者同樣受到匯率影響，使投資及其他淨收益減少。