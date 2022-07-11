日本5月核心機械訂單呈現3個月來首次衰退，反映儘管企業資本支出近期反彈，但日圓重貶導致能源與其他進口商品成本大增，仍對企業造成壓力。

被視為未來6到9個月資本支出指標的核心訂單，在5月份月減5.6％。此結果與市場預期的月減5.5％相近，但遜於3月與4月的表現，前兩月的核心機械訂單各大增7.1％、10.8％。

與去年同期相比，5月核心訂單年增7.4％。

分析師認為，日本企業眼見晶片與零件的供應受阻，加上日圓重貶令能源與原物料價格節節攀升，因此可能延後支出計劃。