雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2022年6月自結合併營收1.16億元，月增達38.81、年增近3.09倍，自近9月低點彈升。第二季合併營收3.36億元，雖季減達38.13％、仍年增達51.31％。累計上半年合併營收8.81億元、年增達20.62％，續創同期次高。

雲品表示，去年疫情三級警戒對觀光業造成嚴重衝擊，日月潭雲品及台北君品酒店住房業務配合防疫，自5月底起自主性休館，使去年比較基期較低。今年雖受變種病毒疫情干擾，但住房、餐飲及宴會業務仍能正常運作，使整體營運受疫情升溫影響較小。

展望後市，因應疫情趨緩與與邊境解封在即，雲品積極規畫海外入境觀光住房產品，並積極與各大國際線上訂房平台（OTA）與旅行社布局國際旅客散客訂房，並同步因應「悠遊國旅」補助政策推出住房加碼活動，力拚下半年營運動能不斷。

其中，為激勵受疫情干擾的工商活動及宴會市場，雲品6月起祭出業界條件最優契約，從婚宴訂席起步，爾後加碼尾牙及春酒「舉辦10天前可無條件退還全數訂金」，帶動產業的產品創新與售後服務，並顯著挹注下半年與明年上半年的宴會銷售狀況。

此外，雲品看好綠能商機與永續旅遊市場，攜手台泥綠能的委託經營案「紅葉谷溫泉綠能園區」將於本季試營運，7月正著手進行工程驗收階段，將與台東縣延平鄉住民與業者共同合作，一同提升延平鄉整體觀光資源，實踐在地關懷與地方創生等具體作為。