澳門政府今天（17日）宣布，為控制新冠肺炎疫情，明日（18日）零時至本周六（23日）零時，暫停所有非居民生活所需之從事工商業活動的公司及場所運作，期間將關閉公共部門，僅提供緊急及必需服務。有關規定不影響公共部門領導因應本身工作需要、支援防疫或其他符合公共利益的原因而安排公共行政工作人員上班或提供服務。

據香港東網報導，當地行政公職局亦向公共部門發出指引，要求妥善安排部門的緊急服務及人員參與抗疫工作，同時要求所有公務人員嚴格遵守防疫規定留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩，未成年人不具備條件時可佩戴其他標準的口罩，全力配合特區政府的防疫工作。

澳門疫情迄今累計增至1706例，自7月18日零時至7月23日零時，將延長暫停所有工商業活動和場所運作5天，澳門政府表示，未來一星期將進入「清零期」，期間繼續按風險進行重點人群檢測，最終目標是「動態清零」。