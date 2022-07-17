2022年7月15至16日，二十國集團（G20）主席國印尼峇里島以線上線下相結合的方式主持召開G20財長和央行行長會議。據大陸財政部官網消息，陸財政部部長劉昆以視頻方式出席會議並發言稱，中國擬向世銀疫情基金捐5千萬美金，以落實全球發展倡議。

會議主要就全球經濟、全球衛生議程、國際金融架構、可持續金融、基礎設施、國際稅收和金融部門等議題進行了討論。會後發佈主席聲明。

劉昆表示，G20各方應繼續維護G20國際經濟合作主要論壇定位，統籌疫情防控和經濟社會發展，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應。堅持構建全球發展夥伴關係，全面推進減貧、維護糧食和能源安全、守護人類健康等領域合作。

劉昆表示，為積極推進落實習近平主席提出的全球發展倡議，中方宣佈擬向在世界銀行新設的疫情大流行防範、準備和應對基金捐資5000萬美元。

劉昆指出，中方將本著「共同行動、公平負擔」的原則，在遵守已有共識、尊重債權人委員會與債務國協商決定的基礎上，有序推進《共同框架》個案債務處理相關工作。中方支持G20財金管道立足職能，就應對氣候變化的政策開展交流分享，同時主張應堅持共同但有區別的責任原則。

劉昆強調，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，中方願與各方努力實現基礎設施投資高標準、惠民生、可持續目標。中方歡迎應對經濟數位化稅收挑戰雙支柱方案取得的進展，支持全球論壇開展「亞洲倡議」項目。