美國和英國情報部門官員近日在阿斯彭安全會議（Aspen Security Forum）上聲稱中國已成為美英情報機構主要關注，重要性已超過反恐。中國駐英國使館發言人23日回應，美英情報部門近來一再編造「中國威脅論」，惡意誹謗，中方對此予以強烈譴責，敦促美英情報部門糾正錯誤，好好反思自身問題，停止誣衊中國、誤導公眾。

而中國駐美國大使秦剛20日出席阿斯彭安全會議期間的一場「爐邊對話」活動時，也就中美關係闡述中方政策立場。他說「新冷戰」只有輸家，沒有贏家，其後果將是世界無法承受之重，希望美方不搞「民主對抗威權」的意識形態對抗，不搞排他性、對抗性的地緣政治競爭，不搞「脫鈎」斷供、不搞軍備競賽等。

中國駐英使館回應中也指出，台灣是中國領土不可分割的一部分。實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願和堅定意志，是任何人都阻擋不了的歷史大勢。中方將以最大的誠意、盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景，同時中方堅定維護國家主權、安全和領土完整，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

此番對台灣的態度說明，也被解讀為回應稍早美國中央情報局局長威廉姆·伯恩斯，在會議上對中國攻打台灣的風險做出預判，認為中共最高領導人習近平不會在「二十大」後立刻攻打台灣。

據香港01報導，阿斯彭安全會議由阿斯彭戰略研究集團每年在美國科羅拉多州阿斯彭市舉辦。本屆會議於7月19日至22日舉行。英國軍情六處處長摩爾（Richard Moore）稍早21日表示，中國如今是軍情六處的首要情報任務，重要性已超過反恐。