日本前厚生勞動大臣田村憲久今天表示，日本到8月上旬時，預估全境單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數，最糟可能多達近40萬例。

日本COVID-19疫情快速升溫，16日新增確診病例以11萬675例再創歷史新高，除東京連續5天單日新增逾萬例，全國另有14縣新增都改寫當地歷史紀錄。

日本富士新聞網報導，目前擔任自民黨防疫對策本部主席的田村今天在電視節目上，被問到單日新增確診病例可能多達幾萬例時說，有看法認為8月第1週最糟可能近40萬例。

田村說，雖然不希望這麼多，但有可能出現那種程度的新增確診病例。

談到日本單日新增16日首度多達11萬例，田村說，在變異株置換過程中出現驚人成長，下週單日新增可能達到20萬例。

他認為，為維持醫療量能，可提供患者吸入氧氣等的臨時醫療設施有其必要。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂11日說，專家認為這波疫情快速擴散主因有兩個，一個是Omicron亞型變異株BA.5的擴散，另一個是疫苗保護力開始下降。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110717