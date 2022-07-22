日本COVID-19疫情快速擴散，21日全國新增確診病例逾18萬例，東京新增確診病例首度突破3萬例，雙雙創新高。

日本放送協會（NHK）報導，日本昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例18萬6246例，刷新20日單日新增確診病例逾15萬例的紀錄，連續兩天創新高。日本47都道府縣當中有35都道府縣昨天確診病例創單日新高。

東京昨天新增確診病例3萬1878例，刷新今年2月2日2萬1562例的紀錄。東京昨天的確診者中，以20多歲者6057例最多。

大阪府昨天新增確診病例2萬2047例、神奈川縣新增9230例、愛知縣新增1萬3326例、埼玉縣新增1萬823例、福岡縣1萬752例。

日本朝日新聞報導，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）提供有關防疫對策的專家組織昨天指出，預料日本全國的新增確診病例還會持續創新高記錄，呼籲民眾要以最大限度的警戒感關注疫情。

日本厚生勞動大臣後藤茂之在專家組織會議上表示，目前不考慮採取新的限制行動措施。他說，會促使醫療院所等開設臨時醫療設施，也考慮安排醫療相關人士和高齡者設施的職員施打第4劑疫苗。

不過，多位專家在會議上表示，從目前的疫情以及預料未來的受害情況研判，或許現在已是該研議採取強化行動限制的時候。

有關與確診者同住的家屬、密切接觸人士的自主隔離期，日本政府考慮將現行的7天縮短為5天。日本首相岸田文雄今天與相關閣僚協商後，最快今天公布。

目前日本採取的防疫措施，密切接觸者的隔離期原則上是7天，若在隔離第4、5天做抗原檢查結果呈陰性，第5天就可解除隔離。