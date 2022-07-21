台鐵今（21）日表示，由於台鐵乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，因此8月1日起恢復全部列車行駛，原莒光號82次及81次團體列車，改為不定期行駛。

台鐵先前陸續有乘務人員確診，5月16日起每天減少96列區間車，6月7日起每周再停駛32列次對號車，每周共停駛128列次。不過隨著台鐵確診人數逐漸減少，7月1日起先恢復2列周五至周日往返花東自強號，7月13日起再恢復29列區間車及9列次假日或周五及周一樹林往返花東自強號，22日起再恢復假日自強號11列次。

台鐵表示，另因應暑假期間東部地區旅運需求，8月5日至29日逢周五至周一加開台北—花蓮間及台北—台東間新自強號共5列次。其中，8月5日至8月21日加開列車車票，將於明（22）日0時起預訂，其餘乘車日則依照台鐵既有訂票期程開放預訂。相關列車車次、時刻可參閱台鐵網站http://www.railway.gov.tw及各車站公告。