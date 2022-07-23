鐵路警察局高雄分局表示，已掌握2名男子身分，依鐵路法第57條，最高可處新台幣5萬元以下罰款，全案調查後，將移送交通部裁處。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄2名高職生慶祝畢業，暑假揪友畢業旅行，竟然大剌剌躺在軌道上拍照，網友見了照片怒批「哪間學校的屁孩？」「這個畢業旅行是去天國嗎？」。今日鐵路警察局高雄分局表示，已掌握2人身分，依法可處最高5萬元罰鍰外，將移送交通部裁處。

近期2名高職生畢業生Instagram貼文，貼文中寫下「在學校努力了3年，卻沒有畢業旅行，我們只好來一趟自己的畢業旅行」。但眼尖網友發現這2名高職生躺在台鐵屏東麟洛車站鐵軌上拍照，若是有火車經過，閃避不及撞上的話後果不堪設想，透過臉書粉絲團「台灣便當管理局」爆料，此貼文一出，網友一陣譁然，並下方留言「哪間學校的屁孩？」、「人生畢業旅行，眾親友送行」、「拍完就畢業了」。

鐵路警察局高雄分局表示，經調查已掌握2名男子身分，行為已違反鐵路法第57條，最高可處新台幣5萬元以下罰款，全案調查後，將移送交通部裁處。