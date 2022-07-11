日本5月核心機械訂單月增率下滑，原本市場對企業投資還寄以厚望，認為若資本支出增加，可望消除因日圓續貶，導致能源等進口成本大增，對經濟成長的負面因子。

被視為未來6到9個月企業投資指標的核心機械訂單，日本5月月減5.6%，是3個月以來首次發生。不過，卻符合市場預估。此訂單數據，4月大增10.8%，3月也成長7.1%。

在晶片以及零組件持續短缺，還有日圓一直孱弱不振，導致進口能源還有原物料價格更貴之下，引發躉售物價全面大增，日企也不願在此時增加資本支出。

信金中央銀行研究所(Shinkin Central Bank Research Institute)認為，雖然日企有強烈投資意願，但以GDP來當作計算基礎，實際的資本支出並沒有大幅增加，那是因為供應有限。機械製造業者表示，即使拖延接單，也等不到晶片，這些都沒有反應在資本支出上。

與2021年5月相比，不包括船舶以及電力公共設施等波動較大的核心訂單，在5月期間年增7.4%。其中，受電機產品拖累的製造業月減9.8%，非製造業的也是減少4.1%，主要受運輸以及郵政類表現不佳。

同時，日本政府繼續維持對機械訂單的評估不變，還是樂觀認為這些訂單有增溫跡象。