台股今（30）跌破萬五大關，以14,825點、大跌414點作收。證交所發布新聞稿指出，強調台股基本面佳，呼籲投資人理性以對；若股市發生非理性下跌，必要時會配合主管機關採取相關穩定措施。

證交所指出，台股近期走勢震盪，主要由於全球通膨居高不下，各國央行恐加速緊縮貨幣政策，加上全球供應鏈瓶頸尚未完全緩解，投資人擔憂衝擊企業獲利前景，國際股市波動加劇。

證交所進一步說，雖然台股市場近期不確定因素較多，但台灣上市公司今年的表現仍屬優異，全體上市公司今年第一季稅前淨利1兆1,820億元，較去年第一季成長2,521億元，增幅27.11％。

另外，甫公告之全體上市公司累計前5月營收總計16兆1,504億元，較去年同期成長1兆4,194億元，成長率達9.64％，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。

證交所強調，短期內台股波動難免，但上市公司體質相對穩健，證交所呼籲投資人理性關注公司基本面。另證交所也會密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。