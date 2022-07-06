受到外資持續匯出，以及美元指數因避險需求而站上106，台北外匯經紀公司新台幣匯價一開盤就貶破29.8元。進口商持續進場買匯，台股開低走低，收盤再重挫逾300點，失守「萬四」再創今年新低價13985.51點。午盤新台幣匯價以29.814元暫收，貶值4.9分。由於台股再創今年收盤新低價，下午盤新台幣匯價恐承受較重的貶值壓力，向30元整數大關靠攏。

匯銀分析，外匯市場因受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年美元走勢獨強。若7月份歐洲央行揭露下半年可能連續升息時，歐元將會轉強，美元走勢將小幅滑落。然而，由於日圓及英鎊表現疲弱，美元指數大幅回落可能性並不高。

匯銀認為，由於台美利差擴大，外資賣超撤離台股，外貿出超縮小、出口商抱持觀望態度，加上民眾購匯需求上升，下半年新台幣可能進一步走貶，在台股持續破底壓力下，近期就會看到新台幣匯價「3」字頭。

然而，匯銀也認為，若2023年全球經濟陷入深度衰退，外資將會如同2016和2020年一樣，將台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。