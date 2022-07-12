台股重挫，華新正值現金增資繳款期間，12日股價跌破33元，陷入現金增資發行價格保衛戰。華新表示，華新當初現金增資訂價是依公司淨值訂定，今日股價是因大盤下跌而波動。

近期國際鎳、銅價疲軟，6、7月調降不銹鋼內外銷報價，印尼鎳生鐵廠投產鎳金屬，開始貢獻營收。華新6月合併營收155.8億元，月減11.64％、年增9.84％，創同期第四高；上半年合併營收攀升至929.78億元，年成長36.62％，改寫同期次高。

華新為償還銀行貸款，減輕利息負擔，辦理現金增資3億股，每股發行價格33億元，7月4日至8月3日為現金增資繳款期款，今日台股大跌，華新下跌0.15元而以33.30元開出，隨後股價走跌，跌破現金增資每股發行價格33元，目前陷入現金增資保衛戰。

華新指出，華新與客戶簽署長約，新接訂單以工程或建廠對不銹鋼或電線電纜訂單為主，為了避險，接單時，已先鎖定銅及鎳等原材料價格，受銅及鎳價行情波動影響不大。