歐美需求端減弱，貨櫃運價彈不起來。上海航交所SCFI運價指數15日最新報價連五跌，下跌69.17點至4,074.7點，即將進入艱苦的4,000點保衛戰。主要航線運價全數走跌，其中遠東到美西航線跌幅最深，下跌3.27％至6,883美元，一舉跌破7,000美元大關。

業界解讀，歐美深受通膨所苦，美國6月通膨率飆高至9.1％，歐元區今年通膨估將達7.6％，都遠高於預期，消費者縮手，即使是民生必需品也有減量、減價的現象。今年第三季旺季行情，在貨量變少下可能削弱運價。但相較去年，運價還是維持在高檔盤旋。

據SCFI最新一周報價，遠東到美西40呎櫃運價6,883美元，較前一週下跌233美元、跌幅3.27％；遠東到美東線每40呎櫃運價9,534美元，下跌68美元、跌幅0.7％；南美線每20呎櫃運價上漲358美元至9,312美元。

遠東到歐洲運價每20呎櫃運價5,612美元，較前一週下跌85美元、跌幅1.49％；遠東到地中海每20呎櫃運價6,269美元，下跌87美元、跌幅1.36％；東南亞新加坡航點每20呎櫃運價1,054美元，下跌6美元，跌幅0.5％。