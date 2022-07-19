散裝航運供需狀態轉佳，隨著換約價格逐漸提升，海岬型船舶旺季來臨，法人認為，新興(2605)第三季營運反彈可期。

近期巴西加大鐵礦砂出口力道下，BDI指數呈現反彈，由最低的2,010點，反彈至7月18日的2,162點，反彈幅度7.6％；海岬型運費指數(BCI)上漲48點，收2967點，漲幅1.6％。

新興主要是以大型Capesize船舶為主，目前共有9艘海岬型Capesize、3艘大型油輪、2艘Handymax型。今年第一季由於Capesize型及油輪現貨運價下跌，毛利率降至13.1％，單季虧損0.03億元，每股虧損0.01元。

由於第二季下旬原物料價格下跌，各地對原物料運輸需求暫緩影響，BDI指數由5月底最高的3,369點，修正到2,010點，跌幅達40％。

近期巴西加大鐵礦砂出口，BDI指數呈現反彈；運價部分，大型Capesize船型現貨運價24,600美元，對照航商成本的15,000美元，現貨船舶毛利率39.0％，中型Panamax型船舶，現貨運價在10,000美元/日，現貨船舶毛利率41.2％。

2023環保新規上路，在新造船訂單仍偏低的狀況下，預期將加劇散裝船舶供不應求的情況，散裝航運供需狀態，法人看好下半年新興營運彈升。

新興今天上漲0.55元，以21.5元作收，漲幅2.63％，股價推升到7月底來高點。