通膨率飆升、消費端縮緊，貨櫃海運現貨價旺季不旺，上海航交所SCFI出口貨櫃運價指數連續六周下跌，22日最新報價失守4,000點關卡，下跌1.91％至3,996.77點，主要航線全數積弱不振，美西線運價續跌161美元，跌幅2.33％最深。

這波SCFI出口貨櫃運價指數修正，已回落到去年7月中的低點，包括歐洲線、美東線同步回落，惟美西線仍有約24％漲幅。

業界解讀，歐美深受通膨所苦，美國6月通膨率飆高至9.1％，歐元區通膨率也達8.6％，都遠高於預期，消費者縮手，一般民生必需品、年終採購旺季都有減量拉貨的現象，但主要船公司在主要航線裝載率仍有七至八成以上。相較去年同期，在貨量變少下可能削弱運價，但相較疫前，運價仍維持在高檔盤旋。

據最新一周報價，除遠東到南美上漲外，其餘主要航線都較前一周下滑，其中遠東到美西、遠東到波斯灣跌幅較大。

其中，遠東到美西線每40呎櫃運價6,722美元，下跌161美元、跌幅2.33％；遠東到美東線每40呎櫃運價9,441美元，下跌93美元、跌幅0.97％。遠東到南美線每20呎櫃運價9,483美元，上漲171美元、漲幅1.83％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價5,570美元，下跌42美元、跌幅0.74％；遠東到地中線每20呎櫃運價6,201美元，下跌67美元、跌幅1.06％。

遠東到波斯灣線每20呎櫃運價2,971美元，下跌230美元、跌幅7.1％；遠東到日本關西、日本關東運價開平盤；遠東到東南亞每20呎櫃運價下跌38美元，遠東到韓國線下跌5美元。