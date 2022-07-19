滬深兩市19日漲跌互現，上證指數收盤微漲1點，連續兩個交易日收漲。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）9,968億元。

香港信報報導，上證指數19日盤中最多跌22點，跌幅為0.67％，低見3,256點後有買盤承接，大盤止跌反彈，最多上漲5點，漲幅為0.18％，高見3,283點，終場收報3,279點，上漲1點，漲幅為0.04％，成交額為3,960.42億元。

深證成指19日盤中曾上漲37點，漲幅為0.3％，高見12,569點，隨後回軟，低見12,402點，下跌130點，跌幅為1.04％，最終收報12,494點，下跌37點，跌幅為0.3％，成交額為6,007.2億元。

滬深300指數19日收報4,269點，下跌23點，跌幅為0.54％。創業板指數收報2,750點，下跌49點，跌幅為1.77％。

各類股方面，電力股跌逾1％。醫療器械、生物製藥、汽車製造股偏軟。石油、化工股上漲1％。鋼鐵、房地產股持穩。