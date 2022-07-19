美國媒體稍早報導指出，蘋果公司（Apple）計劃削減支出和招聘，讓華爾街股市今天早盤的漲勢逐漸收斂，各大指數終場就以下跌作收。
道瓊工業指數下挫215.65點或0.69%，收31072.61點。
標準普爾指數下跌32.31點或0.84%，收3830.85點。
那斯達克指數挫跌92.37點或0.81%，收11360.05點。
費城半導體指數小跌14.20點或0.53%，收2679.57點。（譯者：陳彥鈞）1110719
美國媒體稍早報導指出，蘋果公司（Apple）計劃削減支出和招聘，讓華爾街股市今天早盤的漲勢逐漸收斂，各大指數終場就以下跌作收。
道瓊工業指數下挫215.65點或0.69%，收31072.61點。
標準普爾指數下跌32.31點或0.84%，收3830.85點。
那斯達克指數挫跌92.37點或0.81%，收11360.05點。
費城半導體指數小跌14.20點或0.53%，收2679.57點。（譯者：陳彥鈞）1110719
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。