美國媒體稍早報導指出，蘋果公司（Apple）計劃削減支出和招聘，讓華爾街股市今天早盤的漲勢逐漸收斂，各大指數終場就以下跌作收。

道瓊工業指數下挫215.65點或0.69%，收31072.61點。

標準普爾指數下跌32.31點或0.84%，收3830.85點。

那斯達克指數挫跌92.37點或0.81%，收11360.05點。

費城半導體指數小跌14.20點或0.53%，收2679.57點。（譯者：陳彥鈞）1110719