美國媒體稍早報導指出，蘋果公司（Apple）計劃削減支出和招聘，讓華爾街股市今天早盤的漲勢逐漸收斂，各大指數終場就以下跌作收。

道瓊工業指數下挫215.65點或0.69%，收31072.61點。

標準普爾指數下跌32.31點或0.84%，收3830.85點。

那斯達克指數挫跌92.37點或0.81%，收11360.05點。

費城半導體指數小跌14.20點或0.53%，收2679.57點。（譯者：陳彥鈞）1110719

營業支出升高 達美航空Q2獲利不如預期
投資人消化銀行財報及通膨數據 美股走勢分歧 道瓊下跌142點
憂美國經濟陷入衰退 美股收低道瓊下跌192點
#點或 #蘋果公司 #計劃 #削減 #支出