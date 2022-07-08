華新科（2492）8日盤後公告6月營收，單月營收驚險守住30億元整數大關，達30.04億元，年減19.39％、月減9.56％，為近四個月相對低點，累計第二季營收達98.42億元，季增0.9％、年減15.5％。
累計華新科今年上半年營收達195.98億元，年減11.4％。
華新科8日股價伴隨大盤跌深反彈，跟進上漲收紅，漲幅達3.39％，終場收在94.5元，華新科尚未公告除息時間，今年該公司預計除息4.5元，隨著股價大幅回檔，隱含現金殖利率攀升至4.76％。
華新科（2492）8日盤後公告6月營收，單月營收驚險守住30億元整數大關，達30.04億元，年減19.39％、月減9.56％，為近四個月相對低點，累計第二季營收達98.42億元，季增0.9％、年減15.5％。
累計華新科今年上半年營收達195.98億元，年減11.4％。
華新科8日股價伴隨大盤跌深反彈，跟進上漲收紅，漲幅達3.39％，終場收在94.5元，華新科尚未公告除息時間，今年該公司預計除息4.5元，隨著股價大幅回檔，隱含現金殖利率攀升至4.76％。
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