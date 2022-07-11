佐登-KY(4190)6月自結單月合併營收2.54億，月增32%，創今年以來營收新高。展望下半年，佐登指出，佐登妮絲城堡生技園區已成為熱門話題，北中南的旅行同業說明會、踩線團更是場場爆滿，可望迎來解封的報復性旅遊商機。

佐登在疫情期間仍積極多元布局，科技為核心的發展策略，將每年百萬次以上的操作課程數據化，開發多年的智慧魔鏡也在上個月開始導入門市，以大數據建構的AI智慧膚質檢測系統，在魔鏡上透過簡單的步驟，就能精準提供消費者膚況分析及推薦適合的產品和服務，讓美容服務走向科技美容的全新世代。

佐登暢銷的保健食品BC-HA複合益生菌、市場唯一雙劑型的EC晶眸葉黃素、玫瑰亮妍魚膠原蛋白飲等都陸續加入了電商的訂閱制服務，另外，各種因疫情衍生的健康管理服務、疫後保養，讓佐登妮絲的大健康服務更加完整，也反映在營收上面，各店會員回店率不僅對比上月成長20~30%，更結出月營收2.54億的今年新高。

以「一秒到歐洲」、「最美的生技園區」掀起網路熱烈討論的佐登妮絲城堡生技園區即將在下半年開幕，六月以來持續在北中南舉辦多場說明會，不僅場場爆滿，迄今已經累計千名以上的旅行業者報名參加，到嘉義實地踩線團更是一車車的遊覽車進入園區，顯見在解封後的報復性旅遊，佐登妮絲城堡生技園區已經成為全台最值得期待的新觀光亮點。

佐登指出，園區將可接待每年百萬人次的觀光娛樂業績挹注集團營收，同時佐登妮絲以打造首創的透明產線，讓每一位來到生技園區的民眾，都能感受到佐登妮絲在生產製造的高標，進一步提升佐登妮絲品牌關注度及產品能見度。