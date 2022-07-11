統振(6170)受到流通事業體新品初期波動，6月營收雙衰退，惟第二季仍年增加1.94%。展望下半年，統振維持樂觀預估，將持續深耕兩大營業部門，力拓市占率。

統振6月合併營收為1.81億元，月減少2.03%、年減少53.5%；累計第二季合併營收為7.54億元，季減少3.33%、年增加1.94％；累計2022年上半年合併營收為15.29億元、年增加4.73%。

統振表示，第二季營收主要來自旗下金融科技與通訊、流通等兩大事業體，營收比重分別為50.73%、49.27%，目前流通事業體在新產品起初，各大市場通路一次性的大量鋪貨，會有單月營收波動之情形，這也是統振6月營收較5月減少的原因，目前快篩試劑的銷售已回歸市場通路正常的拉貨水準。

根據主計總處資料顯示，2021年台灣工業服務業總缺工人數高達24.8萬人，創下近7年新高，可見缺工議題將難以在短期內緩解，加上自勞動部啟動第二階段的外籍移工引進專案後至今僅萬餘人入境，亦可見未來尚有很大的外籍勞工引進人數缺口，統振將持續擴大金融科技與通訊事業營運規模目標不變，不斷優化Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性，亦積極與相關合作單位商談，積極擴增Q Pay的使用範疇，受惠未來移工人口的提升，將喜迎未來呈爆發性成長的小額匯款需求，將扮演公司穩健成長的基礎。

展望2022年下半年，統振維持審慎樂觀看法。統振將持續深耕以金融科技、流通為主的兩大穩定營運淨現金流的營業部門，除了拉升公司金融科技於移工市場的占有率外，也助力流通事業產品線版圖放大。