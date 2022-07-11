利機(3444)6月單月合併營收8690萬元，月減4%、年減24%。受驅動IC市況不佳影響，利機6月營收顯著衰退，驅動IC相關出貨金額幾乎只有去年6月的一半，也較5月衰退近三成，預計待第三季庫存調整完成，第四季有望恢復穩定訂單。

利機累計前6月營收為5.9億，較去年同期累計6.13億衰退4%，雖前半年累計營收較去年同期下滑，但因毛利率較去年同期增加4個百分點，實質獲利不受影響。法人樂觀預估，利機第二季獲利有望較去年同期大幅成長，延續今年第一季的高成長態勢，獲利再創歷史高點。

利機表示，屬佣金交易模式的BT載板相關，持續受惠高效能運算和網通應用市況增溫，6月營收年增45%、月增2%，為近24個月新高，且已連續六個月正成長，成長態勢可維持全年，對整體毛利率顯著提升。

就季別來看，利機第二季單季營收2.9億與第一季持平，其中表現最好的為BT載板相關，相較去年同期成長29%、季成長21%，表現次之為封測相關，季成長8%。利機指出，封測相關產品中的Heat Sink(均熱片)，受惠台系封測廠產能利用率持續滿載，帶動拉貨動能，第二季營收再創歷史新高，季增加14%、年增加8%，若封測廠稼動率持續滿載，利機拉貨動能亦可同步向上。

利機董事會已通過配發現金股利每股2.3元，配息率近七成。除息交易日訂於7月18日、最後過戶日7月19日、停止過戶期間為111年7月20日至7月24日，預計8月19日完成發放。