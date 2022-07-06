0922更新，台股早盤出現賣壓，一度跌逾百點，電子、金融族群表現都相對疲弱。

台股今（6日）以14289.67點開出，下跌59點，隨後跌幅擴大至超過70點，台積電下殺4元觸及442元，聯發科小漲3元觸及618元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆出現1%左右的跌幅。

台股昨（5日）止住跌勢，終場上漲132.14點，以14349.2點作收，成交值為2572.58億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計買超61.73億。自營商買超44.34億，投信買超19.97億，外資及陸資賣超2.58億。

美股四大指數周二漲跌不一，道瓊下跌129.44（或0.42%）至30967.82點，那斯達克指數上漲194.39點（或1.75%）至11322.24點，標普500指數小漲6.06點（或0.16%）至3831.39點，費城半導體漲19.19點（或0.78%）至2477.64點。

台股結束連日跌勢，外傳與官股護盤有關，工商時報報導，知情人士透露，財政部已向八大行庫下達指令，從本周起逐日回報台股水位，此意味著要各大行庫每日都要淨買超。據悉，這也是蔡政府執政後，財政部近幾年首度要各大行庫回報每日台股水位，護盤決心由此可見。