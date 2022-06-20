美股止跌回穩，台股20日試圖上攻卻反轉跳水，外資續賣超並匯出，但出口商進場拋匯，新台幣表現相對有撐，盤中一度轉升，終場收在29.74元兌1美元，創一周新低，貶值2分，終結連二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量11.23億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）擴大升息3碼後，市場鷹氣更濃，美債殖利率全線攀升，美股重挫後回穩，17日因空頭回補，四大指數僅道瓊收黑，科技股收紅，主要亞股漲跌互見，台股殺聲再起，最後大跌273點至15,367點，逾一年新低，外資續賣超台股85億元並偏匯出，拖累新台幣走貶，向29.8元關卡靠近。

外匯交易員指出，新台幣開盤後隨台股走跌，急貶至逾29.79元，出口商見機不可失，積極進場拋匯，中午一度激勵新台幣轉升，但午後外資續匯出下，新台幣重返跌勢。短線預料股匯市仍是震盪居多，外資回頭太難，及月底接近的出口商拋匯出籠，新台幣將維持間整理格局居多。