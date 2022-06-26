今年疫情嚴峻，目前嘉義市確診死亡率名列前茅，市府衛生局長廖育瑋表示，嘉義市住宿機構多，對染疫長者的給藥比例及速度都獲肯定，但因老年人口多、確診人數少，部分亡者有慢性病共病，呼籲長者接種疫苗減少染疫病發為中重症。

中央指揮中心統計至6月25日的資料顯示，嘉義市累積確診2萬8408例、確診率10.8％，累計死亡80例、死亡率0.00281％，僅次於台東縣。

廖育瑋表示，嘉義市護理之家、安養院等長期住宿機構多，一旦快篩陽即給予治療，給藥的比例及速度幾乎達百分百，涵蓋率也高，都獲中央肯定為名列前茅。

廖育瑋說，嘉義市的醫藥量能足夠因應目前的疫情，住宿型機構有不少非設籍嘉義市的住民，若染疫亡也算嘉義市，加上嘉義市確診人數相對少，就會凸顯死亡率高，還有部分亡者有慢性病共病而死亡。

廖育瑋表示，25、26日兩天在港坪運動公園體育館開設大型接種站，為65歲以上長者接種第4劑疫苗，25日有約8成、近3000人完成接種，長者也可以到全市63家疫苗合約醫療院所接種疫苗，提高保護力，減少萬一染疫發病為中重症的風險。