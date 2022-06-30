嘉義市政府今天宣布，7月1日起嘉義市國中小學校的操場、戶外球場、健體設施與兒童遊戲場等將適度開放，開放時間由各校公告於大門或相關出入口，但室內場館仍暫不開放。
市府教育處長林立生表示，因應疫情逐漸趨緩，為提供市民合適的運動空間，嘉義市自7月1日起所屬國中小操場、戶外球場、健體設施與兒童遊戲場等適度開放。
林立生表示，民眾進入校園請全程佩戴口罩及量測體溫，各校並應持續加強校園環境清潔與消毒。
嘉義市政府今天宣布，7月1日起嘉義市國中小學校的操場、戶外球場、健體設施與兒童遊戲場等將適度開放，開放時間由各校公告於大門或相關出入口，但室內場館仍暫不開放。
市府教育處長林立生表示，因應疫情逐漸趨緩，為提供市民合適的運動空間，嘉義市自7月1日起所屬國中小操場、戶外球場、健體設施與兒童遊戲場等適度開放。
林立生表示，民眾進入校園請全程佩戴口罩及量測體溫，各校並應持續加強校園環境清潔與消毒。
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