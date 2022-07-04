嘉義市長黃敏惠今天北上領獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

電價大漲恐牽動已高漲的物價又跟漲，轉嫁給消費端，國中小營養午餐會不會調漲？嘉義市教育處表示，9月開學後國中小午餐費仍維持國中35元、國小32元，而暑期弱勢生的午餐券已從50元調整為70元，有2464名孩子受惠。

市府教育處長林立生指出，目前嘉義市國中午餐收費35元、國小32元，主要是用於食材採購，食材供應商會依市場價格調整食材，農委會及教育部也會穩定國中小午餐食材的物價，9月開學以後的午餐仍維持現價，不會變動。

林立生又說，經濟弱勢家庭國中小學生的暑期午餐券金額，自去年7月已調整為70元，不論學生是否到校，都補助午餐，若學生未到學校仍可持午餐券到學校附近合作商家兌換餐食，今年暑期有2464人受惠。

市長黃敏惠4日北上接受一項「2022食育力城市大調查」的頒獎，向全場人士提及嘉義市國中小有自設廚房、推動食育及研發栽培台農82號「幸福嘉義米」的過程。

黃敏惠表示，2006年初任市長時發生有學校由於沒有廚房，學生食用外訂便當卻集體食物中毒，市府即編預算在學校「自設廚房」，目前嘉義市立國中小都有廚房，就是嘉義市重視食育的起點。

黃敏惠表示，市府近幾年來更持續推動從農地到餐桌的食育，與民間的飲食文化教育基金會合作，引進新的食物烹調觀念及作法，提升食育力，也透過體驗農耕、認識農作物培育過程、料理食物等活動課程，改變孩子的飲食行為及觀念，而能有今年第2年榮獲食育獎的殊榮。