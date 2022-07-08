嘉義市東區公托室內空品獲優良級標章。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市響應環保署推動室內空氣品質自主管理1年來，有24家公共場所及非公共場所分別取得優良級、良級標章，包括幸福、復國、吳鳳等3家市立幼兒園及東、西區公共托嬰中心，環保局表示，標章效期期間內有不定期巡察。

市府環保局表示，環保署自2021年7月起推動室內空氣品質自主管理標章制度，分為公共場所、非公共場所2類，檢測項目有二氧化碳、一氧化碳、揮發性有機物、臭氧、細菌、真菌、pm2.5、pm10、甲醛等。

依場所規模及用途進行不同項目的檢測，二氧化碳、一氧化碳、甲醛、細菌及pm10是常檢測的5項，業者經合格檢測機構檢測通過後，可申請環保署標章，優良級標章有效期3年、良級標章有效期2年。

市環保局表示，目前已輔導公告場所有12家取得優良級標章、5家取得良好級標章，非公告場所有7家取得優良級標章，包括市立幸福幼兒園、市立復國幼兒園、市立吳鳳幼兒園、1家健身館、1家產後護理之家，以及今年剛取得的標章的東、西區公共托嬰中心。

市環保局表示，為提供敏弱族群良好的生活環境，持續輔導幼兒園、產後護理之家、托嬰中心、長照機構等非公告列管公私場所營造優良的室內空氣品質環境，做好室內空氣品質自主管理。

派員訪查現場提出管理建議，如定期清潔室內環境、空調設備、適度開窗維持良好通風換氣、裝潢選材挑選低甲醛及低揮發性有機化合物之綠建材標章產品，透過空氣清淨設備及種植室內植栽來淨化室內空氣。