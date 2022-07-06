東研信超(6840)6月合併營收為0.84億元，月增17.02％，年增18.97％，創下歷史新高；上半年累計合併營收近4.4億元，年增13.45％。東研信超大陸與台灣實驗室新增檢測產能擴大後挹注營收，加上高單價的5G NR、Wi-Fi 6/6E檢測占比持續拉高，公司認為下半年單月合併營收可望站穩在0.8億元以上，全年維持雙位數成長。

東研信超指出，自去年6月以來在手訂單的能見度都保持在4.5個月以上，使得公司自去年6月合併營收首度突破0.7億元後，都能保持在該水準之上，而在檢測產能吃緊情況下，公司已分別在大陸松山湖與國內汐止兩地實驗室積極擴充產能，現已可見業績突破點落在新增產能開始擴大挹注貢獻的時間點。由於下半年仍有汐止實驗室部份新產能即將加入營運，且在手訂單能見度仍保持在4.5個月以上，公司預期下半年單月合併營收站上0.8億元挑戰0.9億元。

此外，汐止實驗室新增產能在第二季的貢獻仍有限，預期第三季起將扮演推升業績的主要推手；此外，高單價的5G NR、Wi-Fi 6/6E檢測占比持續拉高，也帶來強勁力道，公司上半年5G NR、Wi-Fi 6/6E占整體營收比重分別來到10-15％與15-20％，均較去年同期明顯提高。

大陸華東地區4、5月受疫情封控影響，造成上海實驗室營收遞延的情況，也已自6月開始逐步認列，東研信超指出，目前上海實驗室6月已完全恢復正常，預計4、5月份營收遞延效益仍將在第三季陸續顯現。