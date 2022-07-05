嘉義市遊客中心預計10月底啟用。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市遊客中心內裝示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市遊客中心委外營運，內裝示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市千萬元打造的首座遊客中心整體工程進度接近70％，商業空間已發包委外營運，正在內部裝修，預定10月啟用，而台灣好行「光林我嘉線」有多元電子支付，民眾使用手機掃描「行動支付」驗票車機QR code即可搭乘。

市府觀光新聞處表示，嘉義市遊客中心坐落於KANO園區入口處，地坪約57坪，建造經費約1000萬元，有販售部，已經公開招標與評選，委由包商進駐經營，目前裝修中，預計10月底正式啟用。

市府觀新處表示，遊客中心採挑高設計，最高6米，採光充足，提供公廁、旅遊諮詢、伴手禮、冷飲、冰品、紀念品購買、集（哺）乳室、行動裝置充電區、上網區及輪椅租借等多功能服務。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，遊客中心周邊有BRT、市區公車、YOUBIKE2.0、停車場等交通設施，更有百年嘉義公園、樹木園、市立棒球場、滑草場與溜滑梯等玩樂景點，提供外地遊客及在地嘉義人嶄新的服務功能，優化嘉義市觀光服務的質量。

此外，市府配合交通部公路總局建構公路公共運輸多元支付環境，台灣好行「光林我嘉線」備有「行動支付」驗票車機，也開通一卡通MONEY、悠遊付及icash Pay等行動支付，上車用手機掃QR code即可。

市府表示，即日起至9月底，交通部「悠遊國旅補助計畫」提供搭乘各縣市臺灣好行智慧升級採用行動支付及半價優惠，而嘉義市「光林我嘉」低底盤電動公車，至今年12月底免費搭乘。