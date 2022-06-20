台中鐵路高架化後，立委江啟臣要求闢建停車場， 20日邀相關單位會勘了解規畫進度。（陳淑娥攝）

台中鐵路高架化後，如何活化橋下空間是首要課題，立委江啟臣要求闢建停車場，以緩解市區停車需求，20日邀相關單位會勘。交通局指出，台鐵局已規劃26場停車場，完工後可增加2295格汽車格位及1264格機車格位，第一批審查作業已完成。10場停車場計畫7月起動工，力拚11月陸續啟動營運。

為加速城市縫合，立委江啟臣除爭取鐵道綠廊計畫，也不斷要求台鐵局將橋下空間闢建停車場，昨偕同市議員張瀞分、交通局台中市停車管理處、豐原區公所、在地里長等會勘了解計畫進度。

江啟臣指出，台鐵高架化工程是加速地方連結的重要建設，不僅釋放原有鐵道空間，也能美化城市景觀。然而鐵路高架化後，如何妥善運用原有橋下空間也成為行政單位的難題。在考量地方發展與在地居民的使用需求後，除了向臺鐵局、市政府爭取貫穿市區的鐵馬道外，也要求台鐵局一併規劃停車空間，以及在重要節點設置商場，活絡在地經濟發展。

交通局台中市停車管理處表示，台鐵局已在鐵路高架橋下規劃26場停車場，完工後可增加2295格汽車格位及1264格機車格位，交通局已完成第一批10場停車場圖說審查作業，另5場尚在審查中，剩餘11場停車場，會持續協助台鐵局及車麗屋公司完成補正程序。

江啟臣指出，豐原部分，交通局已核定豐原停0(圓環北路二段)、停1(南陽路488巷至博愛街43巷)、停2(博愛街43巷至南陽路)等3處停車場，可提供107格汽車停車位與112格機車格。停4(陽明街至田心路一段)預計7月核定計畫，後續將要求台鐵局在停3空間(南陽路至陽明街)規劃商場，促進復興商圈整體發展。

市議員張瀞分表示，特別感謝江啟臣立委不斷督促台鐵局，希望能加速鐵路高架下方空間開闢作業，為城市停車問題減壓。

此外，有關五權停28、大慶停29兩處新闢停車場。市議員羅廷瑋說，東、南區由於地理環境的限制，造成市區停車位不足的問題。從2018年台鐵高架化完成，下方的空間活化就一直沒有進度，先前確定規劃為停車場後又歷經多次流標，感謝江委員持續向臺鐵局追緊進度，現今總算有第一階段進展。

台鐵局指出，豐原停3空間目前已委託業者，將申請多目標變更為商場，後續配合鐵路高架橋下商場全段規劃案都市審議結果，據以辦理豐原停3多目標變更申請文件。至於鐵路高架橋下商場全段規劃案都市審議，正依台中市府要求準備相關文件，預計6月底至7月上旬送審。

交通局第一批審查核定包括豐原停0、豐原停1、豐原停2、潭子停9、潭子停10、潭子停11、頭家厝停14、頭家厝停15、五權停28及大慶停29，總計10場停車場圖說審查，並由業者依照核定圖說開始進行工程施作，目前規劃於7月起施工，力拚11月陸續啟動營運。